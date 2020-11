Under 21: in Lituania arriva un ko per 3-0 per San Marino La differita della partita in onda sabato 14 novembre alle ore 21:30 su RTVSport

Un'under coraggiosa cede 3-0 alla Lituania. A Vilnius i padroni di casa passano al 30’ del primo tempo con un gol contestatissimo di Petkevicius (fallo su Conti non fischiato) e chiudono la partita in un secondo tempo nel quale si erano fatti preferire i ragazzi di Costantini. Per i padroni di casa il raddoppio di Banevičius al 55', mentre il tris è di Uzėla al 77'. Di Raschi e Pancotti le occasioni dei biancazzurri che hanno sfiorato il gol.

