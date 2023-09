UNDER 21 EURO 2025 Under 21 in viaggio verso l'Irlanda Martedi a Cork il terzo match valevole per le qualificazioni ad Euro 2025 per la Nazionale di Matteo Cecchetti

Il CT Matteo Cecchetti non ha fatto drammi dopo il pesante passivo 0-7 subito al San Marino Stadium dalla sua selezione contro la Norvegia. Partita quanto meno strana con 35 minuti molto buoni dei biancoazzurrini nel primo tempo, poi il black out che ha portato l'under sammarinese dallo 0-0 allo 0-4 nel giro di un quarto d'ora. Nella ripresa, con il punteggio già largo, Norvegia in controllo e gli ultimi 3 gol sono arrivati nel finale. Nel mezzo, la gigantesca prestazione di Pietro Amici che ha evitato che il passivo fosse ancora più pesante. Il portiere ha lasciato un ottimo ricordo a Pietracuta lo scorso anno, e nonostante la giovanissima età, il numero 1 dell'under 21 ha appena 19 anni, si giocherà le sue chance in Serie D Girone F con la maglia del Fossombrone. La società marchigiana ha fatto la scelta di avere in rosa due portieri: l'esperto over Gianluca Marcantognini e appunto Pietro Amici che partirà come under. Intanto la selezione è partita per Cork dove martedì 12 settembre affronterà i pari età dell'Irlanda. Altra partita molto complicata, con l'Irlanda capace di battere la Turchia per 3-2 con gol vittoria che è arrivato al 96'. Un girone questo che sta già riservando sorprese con il pareggio 0-0 della Lettonia contro la nuova Italia di Carmine Nunziata.

