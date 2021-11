UNDER 21 Under 21: Israele avversario ostico, Nazionale a caccia del gol Giornata di vigilia per la Nazionale Under 21 che domani sera sarà di scena al San Marino Stadium per la sfida a Israele: si gioca alle 19 con diretta su RTV Sport. Martedì prossimo, invece, la trasferta in Germania contro i campioni d'Europa in carica.

Domani sera, alle ore 19 – con diretta su San Marino RTV Sport – la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini prosegue nel proprio cammino delle qualificazioni agli Europei di categoria. Sul Titano arriva Israele, avversario più che mai ostico. La squadra allenata da Alon Hazan, infatti, ha conquistato 3 vittorie nelle prime 4 partite e – contro la Germania – era in vantaggio fino all'89' prima di subire 2 reti per il 3-2 finale.

Non sarà facile, quindi, per i biancazzurrini che martedì prossimo voleranno alla volta di Ingolstadt proprio per il match contro i tedeschi. Per gli ultimi allenamenti prima della doppia sfida erano 24 i giocatori convocati da Costantini, tra cui ben 6 nati nel 2002. Tutti a caccia di un gol più volte sfiorato ma mai trovato.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Tosi, difensore San Marino Under 21

