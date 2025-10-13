Under 21: Kosovo–San Marino, martedì la sfida a Pristina per le qualificazioni europee

L'intervista a Enea Della Balda

È una vigilia molto tranquilla quella vissuta dai ragazzi dell’Under 21 di San Marino attesi domani ore 18 dalla sfida che si gioca al Fadil Vokrri Stadium di Pristina capacità di 13.500 posti ristrutturato e diventato agibile per gli incontri UEFA dal 2018. In precedenza le partite della nazionale del Kosovo venivano disputate in Albania.

Quello di domani è il terzo turno valevole per le qualificazioni al campionato europeo Under 21, la cui fase finale si giocherà in Albania e Serbia. Un girone in cui la Spagna è la grande favorita, Finlandia e Romania rappresentano le outsider mentre Kosovo, Cipro e San Marino proveranno a dar fastidio.

La nazionale kosovara è già riuscita a fermare la Romania sul risultato di parità nel primo turno. Per San Marino si tratta comunque di un avversario superiore, affrontandolo in trasferta, ma le recenti prestazioni, come quella disputata al San Marino Stadium con la Romania hanno fatto alzare le quotazioni di questa giovanissima formazione che ha confermato di stare bene anche nella recente amichevole disputata in Albania.

Domani sera, ore 18, Kosovo - San Marino under 21. Arbitra il lussemburghese Sabotic.

Da Pristina

Lorenzo Giardi

Nel video l'intervista a Enea Della Balda (centrocampista Under 21 San Marino)







