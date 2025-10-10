AMICHEVOLE INTERNAZIONALE
Under 21: l’Albania passa con un gol per tempo, esordi per Riccardi e Meloni
L'Albania vince 2-0 l’amichevole di Tirana dell’Air Albania Stadium con San Marino
Con un gol per tempo l’Albania fa sua l’amichevole di Tirana dell’Air Albania Stadium con la Nazionale Under 21 di San Marino. Per l'Albania i gol di Dodaj. Il raddoppio nella ripresa con Fetaj. Il capitano dell'Albania riscatta così l'errore dal dischetto del primo tempo quando con il destro ha allargato troppo la conclusione dagli undici metri. La Nazionale Under 21 di Cecchetti si trasferisce in Kosovo dove martedi 14 ottobre alle 18 affronterà i pari età padroni di casa per le qualificazioni al campionato europeo di categoria.
