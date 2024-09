Under 21: l’Italia con i migliori, San Marino per stupire

Sono trascorsi 31 anni dall’ultima volta dell’Italia Under 21 a Latina. Era il 20 gennaio 1993 quando con un gol di Panucci gli azzurrini superarono in amichevole la Romania. Latina si prepara ad accogliere la squadra di Nunziata che affronta domani ore 16.45, San Marino per l’incontro valido per le qualificazioni ad Euro 2025, fase finale in Slovacchia. Per l’Italia un’altra tappa di avvicinamento alla fase finale per la squadra di Cecchetti la possibilità di verificare le proprie qualità con i big azzurri.

Alla lunga lista si è aggiunto Nicolò Savona, per lo juventino prima convocazione in Nazionale proprio contro i cugini di San Marino. Si tratta dell’unica novità per la formazione in testa al Gruppo A, ma con una partita in più. Carmine Nunziata ha l’imbarazzo della scelta, per Matteo Cecchetti non ci sono particolari defezioni, il CT sammarinese sa benissimo che si tratta di una partita proibitiva e che arriva nella primissima parte di stagione, ma vuole che la sua Nazionale esca dal Francioni cercando di mettere in mostra quei miglioramenti che derivano dallo stare insieme e fare gruppo nell’Academy Under 22, zoccolo duro della 21 con dodici giocatori convocati.

Nel video l'intervista al Vice Presidente FSGC Simone Grana