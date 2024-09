QUALIFICAZIONI EUROPEI Under 21: l’Italia divora San Marino A Latina finisce 7 a 0. Bove e un autogol di Matteoni nel primo tempo. Poker di Esposito nella ripresa e gol di Raimondo.

Under 21: l’Italia divora San Marino.

Latina accoglie gli azzurrini dopo 31 anni, buon pubblico per questo derby tra vicini di casa. Cecchetti disegna un assetto ottimale, tutti eseguono alla perfezione il compito e l’Italia fa una grande fatica a sviluppare gioco. Fazzini decide di mettersi in proprio la conclusione del giovane dell’Empoli viene deviata in angolo. L’Italia non alza mai il ritmo, palleggio lento e sterile. Sono le iniziative personali ad avere successo come la combinazione che porta Baldanzi al tiro, Amici in angolo. Gnonto è il più vivace degli azzurrini, blocca facile il portiere biancoazzurro. Si blocca Jacopo Fazzini al suo posto il centrocampista del Besiktas Ndour e sarà la svolta positiva per l’Italia. Simone Santi ha una strada verso la porta ma viene rimontato. Di là Gnonto deve fare i conti con il solito straordinario Amici. Dall’angolo Esposito di testa manda alto. Altro cambio per Nunziata, fuori Baldanzi colpito duro da Tomassini dentro Raimondo. Poco dopo la mezz’ora Bove con il destro violento e preciso e gli azzurri la sbloccano. Primo gol in nazionale per il centrocampista della Fiorentina. Momento difficile questo per la squadra di Cecchetti che incassa il secondo a stretto giro. Sulla conclusione di Ruggeri, la sfera sbatte sulla traversa tocca la riga, l’ultimo tocco è di Matteoni, autogol e raddoppia Italia. Prima del finale di tempo Alberto Tomassini, destro non efficace blocca Desplanchees.

Più sciolta l’Italia nella ripresa Esposito impegna Amici, poi Ambrosini mette alto. Il solito calo di San Marino permette all’Italia di dilagare. il terzo arriva su punizione di Bove, Esposito si inserisce da dietro e scarica dentro. Italia ancora vicina al gol con Bianco sempre attento Amici. Il portiere è superlativo poco dopo su Esposito. Edoardo Bove numero elegante palla sulla traversa, sulla ribattuta Francesco Pio Esposito la mette dentro. Poco dopo arriva anche la tripletta per il numero 18 con la squadra di Cecchetti in debito di ossigeno. Il sesto porta la firma di Raimondo. Il crollo della squadra di Cecchetti sul piano fisico è notevole il gol numero 7 che eguaglia l’andata porta ancora una volta la firma di Esposito, l’attaccante realizza un poker. Da segnalare i ben sei minuti di recupero sul 6-0. Il buon senso ogni tanto andrebbe usato. Allo Stadio Francioni di Latina, Italia batte San Marino 7-0.

