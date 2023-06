La nazionale Under 21 inizia con una sconfitta in Lettonia. I padroni di casa s'impongono 2-0 con rete di Dario Sits, attaccante classe 2004 del Parma nel primo tempo, raddoppio di Bruno Melnis nella ripresa. San Marino chiude in dieci per il doppio giallo a Marco Pasolini. I Titani torneranno in campo il 7 settembre al San Marino Stadium contro la Norvegia. Nel girone anche l'Italia.