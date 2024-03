Prova tutto cuore per la Nazionale Under 21 che però cede 4-0 alla Norvegia. Primo tempo con il minimo scarto in favore dei padroni di casa, con la rete di Hansen-Aaroen in apertura ma anche buone trame della squadra di Matteo Cecchetti. Nella ripresa gli scandinavi spingono sull’acceleratore per migliorare la differenza reti: segna Ostrom, ancora Hansen-Aaroen e Aasgaard nel finale. Under 21 che ora tornerà in campo a settembre per la doppia sfida a Italia e Lettonia.