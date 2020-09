Under 21: la Repubblica Ceca chiude il secondo set su San Marino 6-0 all'andata e 0-6 al ritorno

Gli Highlights della partita

Doppietta di Drchal, doppietta di Krejci, Holik e Sulc per lo 0-6 finale della Repubblica Ceca su San Marino, replicato il set già chiuso all'andata. Questa l'estrema sintesi di una partita giocata bene con pressing alto e intensità fino al primo goal dei cechi dalla squadra di Costantini, tenuta in piedi dalla lucidità tra i pali di Mirco De Angelis.

Drchal, sblocca trovando l'angolo basso in diagonale favorito da un rimpallo. Qui la sfortuna gioca un brutto scherzo ad una Nazionale, fino a li quasi perfetta. Poi l'incubo di tutte le partite delle Nazionali sammarinesi: le palle inattive. Grande sofferenza sui calci d'angolo anche perchè Sadilek ha un piede educatissimo per scaricare dentro fendenti tagliati alla perfezione e uno come Drchal va a nozze con una girata di testa precisa e violenta. Sullo 0-2 si piegano un po' le gambe dei biancoazzurrini che riescono comunque ad andare al riposo senza altre cicatrici sempre grazie all'ottimo De Angelis autore di almeno 5 interventi risolutori.

Nella ripresa arriva quello che doveva essere ed invece non è stato: il goal di San Marino che manca dal novembre 2017. David Tomassini apre il varco e serve un assist al bacio per Marcello Mularoni, che si trova a tu per tu con Tmal, il portiere Ceco esce alla disperata, e riesce in qualche modo ad opporsi. Notti insonni attendono il centrocampista già da tempo anche nel giro della Nazionale maggiore. Sprecata l'opportunità anche di riaprire l'incontro, si ricomincia con la solita musica: De Angelis contro tutti, ma non può nulla sul tap in di Krejci. E sono 3. A questo punto crollano i muscoli dei biancoazzurrini a farne le spese in diversi; Cevoli, Conti, e lo stesso De Angelis costretto a lasciare il posto a Paolini. L'argine cede e arrivano in successione la doppietta di Krejci, il sigillo di Holik (questo sulla destra è stato immarcabile) e il sigillo del nuovo entrato Sulc.

Ora occorre recuperare subito energie e giocatori per affrontare domenica la Grecia. Al San Marino Stadium, Repubblica Ceca batte San Marino Under 21 6-0.