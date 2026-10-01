UNDER 21 Under 21, la Spagna esagera e ne segna 13 a San Marino Serata complicata per i biancazzurrini di Cecchetti, travolti dai pari età della Spagna nella penultima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: allo Stadium è 0-13. Grande protagonista Carlos Espì: manita per il bomber del Real.

Raccontare uno 0-13 non è mai facile. È un risultato pesante, pesantissimo che potrebbe far passare tutto in secondo piano. Ma, nella nettissima sconfitta contro la Spagna, la Nazionale Under 21 di San Marino ha messo cuore, grinta e volontà di non mollare. Il problema è che dall’altra parte c’erano, forse, i migliori Under 21 al mondo. Che allo Stadium esagerano, dilagano e passano in apertura con il colpo da biliardo di Rodrigo Mendoza, centrocampista dell’Atletico Madrid (per far capire il livello). Amici cerca di tenere a galla i suoi con una serie di grandi parate ma non ce n’è: le Furie Rosse volano, vanno a velocità doppia e - appunto - raddoppiano con il diagonale vincente di Pablo Garcia. Al festival del gol si iscrive anche il “centralone” del Como Jacobo Ramon, al secondo centro consecutivo con la maglia della Roja. Colpo di testa sulla sponda di Carlos Espi, che poi si metterà in proprio: l’attaccante del Real Madrid - già 2 gol in Liga - tocca all’ultimo sul corner e fa 4-0. In un difficilissimo primo tempo, però, c’è anche San Marino, soprattutto con Nicko Sensoli: il 10 ha due buone chances dal limite ma in entrambi i casi Iribarne si accartoccia e nega la gioia del primo gol del biennio ai biancazzurrini. Nel mezzo la manita spagnola, ancora da corner: questa volta la deviazione volante è del capitano Gasiorowski.

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Reduce dal ko inaspettato con la Finlandia e “assatanati” in ottica differenza reti, la Spagna parte “a tutto gas” anche nella ripresa: dopo appena 16 secondi Jan Virgili replica il bellissimo gol dell'andata ed è 6-0. Il 17 è inarrestabile a sinistra: fuga e cioccolatino a centro area per Espì che deve solo appoggiare in rete il 7-0. Tra un gol e l'altro, i ragazzi del CT Matteo Cecchetti ci provano con orgoglio: Riggioni esplode il destro da fuori, Iribarne respinge in qualche modo. Poi ancora Carlos Espì: zampata del bomber iberico su servizio di Virgili. 8-0 e e manca ancora tanto, manca anche la fortuna perchè Amici dice di no a Iker Bravo ma la palla sbatte addosso ad Espì e finisce dentro, con la Spagna che si avvicina alla doppia cifra. E che arriva un paio di minuti più tardi quando Jan Virgili si invola e – a tu per tu con Amici – è glaciale. Lo show di Espì si chiude con il tap-in sul tentativo del neo-entrato Gonzalo Garcia, su cui Amici aveva fatto il massimo. Sono ben 5 le reti del numero 19, al debutto da titolare con l'Under 21. Non è finita qui perché la Spagna non si ferma: mancino sotto la traversa e 12-0 di Mario Martin su assist di Jesus Rodriguez che – proprio nel finale di partita – si rende protagonista di una sciocchezza. Pugno a Riggioni a tempo quasi scaduto e rosso diretto per il fantasista del Como. Il gioco si ferma per 5 minuti e – sulla palla scodellata dal direttore di gara – Pablo Garcia si porta a spasso mezza difesa e chiude la contesa sul 13-0. I biancazzurrini crollano sotto i colpi spagnoli ma non c'è tempo per disperarsi: martedì prossimo la trasferta a Cipro potrà servire per un pronto riscatto, magari con un gol o magari con un risultato positivo.



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