Under 21: la Turchia vince 6-1. Gol di Ciacci, rosso per Amici

La Turchia vince 6-1 in casa di San Marino che ritrova il gol con Mattia Ciacci. (foto: FSGC)

Matteo Cecchetti sceglie il debuttante Mattia Ciacci al centro della difesa. Sarà una partita da ricordare. L'avvio è di marca turca. Dopo 4 minuti Amici è super su Akman con una parata incredibile e non sarà l'unica. Tre minuti più tardi il direttore di gara giudica da rigore l'intervento di Guidi su Onal. Sul dischetto si presenta Elmaz che porta avanti i suoi. Il numero 10 della Turchia raddoppia al 14' con un tiro da limite sul cross di Onal. Avvio difficile per San Marino che però due minuti più tardi sfrutta l'occasione. Bilgin non è preciso nell'uscita, la palla resta in area, il tocco di Mattia Ciacci vale il gol e una serata da ricordare. San Marino torna a segnare con l'under 21 a distanza di sette anni, l'ultima volta in Repubblica Ceca con Alessandro D'Addario. Cambia qualche cosa nella partita e la squadra di Matteo Cecchetti pare aver trovato le misure. Al 22' i biancoazzurri hanno anche la palla del pareggio con Marco Gasperoni, conclusione ribattuta dal portiere. Due minuti dopo, ci prova Toccaceli sulla destra, la palla termina alta. Con i Titani sotto 2-1 arriva il secondo rigore di serata, Guidi stende Ince. Dal dischetto Burcu riporta a due le reti di vantaggio della Turchia. Amici salva ancora al 33' con un'altra grande parata, ma non può nulla al 36' su Canak servito da Elmaz. Il portiere sammarinese continua ad essere protagonista. Uscita tempestiva per evitare problemi, poi l'ultimo tocco è turco e l'azione sfuma. L'ultima è anche l'occasione del primo tempo per gli ospiti che al 45' firmano il 5-1 sfruttando un palla persa che lancia Onal verso la porta, il numero 8 serve Ince che appoggia e manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa il timore che il punteggio possa dilatarsi è più che concreto. Amici para ancora su Canak e il risultato resta quello del primo tempo. Poi un po' di fortuna aiuta San Marino, quando Akman spara contro la traversa da posizione più che favorevole. Nello stesso minuto la Turchia centra anche un palo con Onal. San Marino tiene e contiene. All'82' altro episodio, Ortakaya carica Amici. Il portiere reagisce, l'arbitro espelle l'estremo difensore sammarinese. Matteo Cecchetti ha ancora un cambio, debutta tra i pali Fabio Borasco, che si presenta con una bella parata su Ince. Nel primo minuto di recupero il 6-1 di Ortakaya chiude il discorso punteggio, ma non la partita perché prima della fischio finale c'è ancora un'altra parata di Borasco.