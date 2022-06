Under 21, manita Polonia: 5-0 all’Under 21 di Cecchetti

Foto: Fsgc

Non bastano tre occasioni nitide all’Under di Matteo Cecchetti per festeggiare ancora, dopo lo storico pareggio di fine marzo contro la Lettonia. Questa volta San Marino sbatte sull’intervento del portiere, su un po’ di imprecisione, un pizzico di sfortuna e deve ancora rimandare l’appuntamento con quel gol che ormai sembra diventato una maledizione. Dall’altra parte la Polonia, galvanizzata dall’inaspettato ko di Israele in Lettonia, spinge fin da subito per prendersi il secondo posto del girone. E dopo 4 minuti è già avanti: rimessa veloce battuta da Lakomy, difesa che si fa trovare impreparata e Kozlowski mette dentro per Bialek che batte l’esordiente Pietro Amici, sostituto di De Angelis. È già 1-0 e, poco dopo, arriva il raddoppio: cross di Poreba, Amici sbaglia l’uscita e Lopata lo anticipa insaccando. Errore di gioventù per il classe 2004 che avrà modo di rifarsi. San Marino, intanto, si fa vedere in avanti con la giocata di Lazzari, chiusa con una conclusione debole che non crea problemi a Miszta. Mentre la Polonia è cinica e, alla terza occasione, fa 3-0: sventagliata panoramica del gioiello Kozlowski per Skoras che s’invola, resiste al rientro di Matteoni e non lascia scampo ad Amici. “Aquile Bianche” sul velluto: Skoras è una furia a destra, va da Bialek che non inquadra lo specchio. Nel mezzo, però, la prima grande chance dei biancazzurrini: Pancotti si accentra e calcia da lontanissimo, la deviazione di Lopata non inganna Miszta che vola e si distende in corner.

Altro giro, altra corsa: ad inizio ripresa Cecchetti vuole il pressing alto, il neo-entrato Zannoni lo prende alla lettera. Recupero a centrocampo, uno-due con Lazzari ed esterno che esce non di molto. Amici, invece, si riscatta sul colpo da biliardo di Bialek poi tacco illuminante di Pancotti a smarcare Contadini, scarico per Capicchioni e destro a botta sicura ribattuto. L’Under 21 sfiora il gol ma si spegne e, nel finale, cresce nuovamente la Polonia: destro a giro imparabile di Kaluzinski per il poker, Tosi è provvidenziale e miracoloso quando salva la rete già fatta di Lakomy a porta sguarnita. Arriverà comunque il 5-0, forse troppo pesante: Mosor in anticipo, Zannoni calcia il suo ginocchio ed è rigore. Bialek va sotto la traversa, spiazza Amici e sigla la personale doppietta. San Marino si congeda dal suo pubblico con una pesante sconfitta ma anche tra gli applausi per l’ennesima prestazione tutto cuore.