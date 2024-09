EURO 2025 Under 21, Matteo Cecchetti: "Sogno il risultato, questi ragazzi se lo meritano"

Alla vigilia della sfida contro i pari età della Turchia, il ct sammarinese Matteo Cecchetti non si fida degli avversari nonostante non abbiamo più ambizioni di classifica. Il desiderio del tecnico biancoazzurro è un risultato come ricompensa di quanto seminato in questo biennio.

Nel video l'intervista con Matteo Cecchetti - Ct San Marino under 21

