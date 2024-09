EURO 2025 Under 21, Mattia Ciacci: "Un gol sempre da ricordare", Fabio Borasco: "Una grande emozione"

Soddisfatto per il gol Mattia Ciacci, che analizza la partita contro la Turchia. Grande emozione per Fabio Borasco, chiamato in causa dopo l'espulsione di Amici.

