Under 21: nella Cava dei Balestrieri apre la Fan Zone per i tifosi

Nel pomeriggio è stata aperta nel centro storico di San Marino, la Fan Zone. Un'area allestita nella Cava dei Balestrieri per godersi ancora meglio l'Europeo under 21. Fino al 24 giugno dalle 16 alle 20, i tifosi si potranno cimentare in prove di tiro con l'arco, arrampicate e sfide al maxi biliardino. Sono inoltre distribuiti gadget, con tanto di musica e giochi a tema eno-gastronomici.