Under 21: questa mattina allenamento a Teplice

Dopo il disagio dovuto al ritardo aereo la Nazionale Under 21 è arrivata a Teplice ieri alle 20.30. Cena alle 21 poi immediato ritiro nelle camere. Il C.T Fabrizio Costantini ha dovuto accettare il cambio di programma che prevedeva l’allenamento di scarico. Come sottolineato dal Vice Presidente della Fsgc Alessandro Giaquinto, hanno mostrato maturità i giocatori della Nazionale di San Marino che non hanno accennato a nessuna lamentela nonostante le tante ore di attesa. Nel cuore di Teplice, città che dista 80 chilometri da Praga, l’hotel che ospita la delegazione sammarinese. Si tratta del quinto incontro per San Marino, l’ultimo del 2019, il quarto per una Repubblica Ceca con 5 punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria per 2-0 sulla Lituania e i 2 pareggi con Scozia e Grecia. Repubblica Ceca - San Marino di domani ore 18 sarà arbitrata dall’islandese Helgi Mikael Jonasson

Da Teplice (Repubblica Ceca) L’inviato Lorenzo Giardi