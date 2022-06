Il girone di qualificazione agli Europei di categoria per la nazionale under 21 di Matteo Cecchetti si chiude con un ko per 2-0 in Israele. Padroni di casa in vantaggio dopo 2 minuti con Berkovits. Il raddoppio al 14' è di Podgoreanu. Per San Marino l'avventura europea si conclude con un bilancio di un punto conquistato, frutto dello 0-0 contro la Lettonia.