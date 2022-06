NAZIONALE Under 21: San Marino cede 2-0 in Israele Nell'ultima gara del biennio, i biancoazzurri di Matteo Cecchetti subiscono due reti nel primo tempo.

Under 21: San Marino cede 2-0 in Israele.

Una ripresa attenta, nel collettivo e nei singoli, consente a San Marino di chiudere il biennio senza un’imbarcata. Israele va ai playoff con un 2-0 che si costruisce in un primo tempo a gas aperto, nel quale impiega un quarto d’ora a definire il tabellino. Passa 1’e Podgoreanu preme e sporca il rilancio di Amici, sul rimbalzo Berkovich la strappa a Contadini, rientra su Tosi e scarica a rete. I bianchi sono in modalità schiacciasassi e dopo un altro minuto c’è l’autopalo di Toccaceli, intervenuto sull’imbucata di Podgoreanu.

I biancazzurrini non trovano compattezza e lasciano praterie nelle quali Israele, preciso sia negli scambi stretti che nelle verticali, affonda volentieri: Glouch crea il corridoio per Davida, che supera l’uscita di Amici ma non inquadra. Quindi, al 14°, Podgoreanu s’inventa il raddoppio: la punta dello Spezia s’accentra da sinistra, scambia con Shahar e coordina la girata che sa di inizio di goleada. Invece l’allungo si ferma: un po’ per gli interventi di Amici, che respinge prima Berkovich, innescato da Kanaan, e poi l’inzuccata di Ben Shabat, su corner di Davida. E un po’ per l’imprecisione di Podgoreanu, liberato in area in un paio di occasioni nelle quali non inquadra. In tutto ciò San Marino si ritaglia qualche minuto all’attacco, nel quale arriva al tiro ma senza spaventare Peretz.

Un parapiglia sventato in qualche modo dalla difesa e si va alla ripresa, nella quale Israele si prende 20’ di riposo e poi torna a spingere. Ora però ha di fronte un San Marino ben diverso, ordinato, che qualcosa giocoforza concede ma regge. Il subentrato Nahmani ci prova tre volte, sbattendo sempre su un intervento decisivo. E’ Matteoni a fermarlo quando Kanaan lo lancia verso la porta, poi, dopo che Amici s’è opposto all’asse Podgoreanu-Kanaan, Tosi gli respinge il colpo di testa. E ancora lancio di Zargary a spianargli la strada, stavolta sbarrata dalla perfetta uscita bassa di Amici. Il 18enne estremo ha ormai sciolto le titubanze da esordiente ed è nuovamente salvifico sullo spunto di Bilevi, che sale, scambia con Levi e lo chiama a deviarla sul palo. Finisce qui, il ko della Polonia con la Germania manda Israele a spareggiare e il ko leggero con ripresa senza reti vale a San Marino un congedo a cuore sereno.





