QUALIFICAZIONI Under 21: San Marino - Italia il 16 novembre Il debutto dei Titani nel girone di qualificazione a Euro2025, il 20 giugno in Lettonia

Under 21: San Marino - Italia il 16 novembre.

Ufficializzato il calendario della Nazionale Under 21. San Marino debutterà in trasferta il 20 giugno contro la Lettonia, poi doppio impegno a settembre, contro la Norvegia il 7 allo Stadium e in Irlanda il 12. Dopo l'impegno in Turchia il 13 ottobre, i biancoazzurri ospiteranno l'Italia il 16 Novembre. La gara di ritorno contro gli azzurri è in programma per il 5 settembre 2024. Ultimo impegno delle qualificazioni il 15 ottobre 2024 in casa contro la Lettonia.

