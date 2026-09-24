Under 21: San Marino - Kosovo in diretta su San Marino RTV

Alle 20:30 la nazionale under 21 di Matteo Cecchetti sfida al San Marino Stadium i pari età del Kosovo. Appuntamento in diretta sul canale 550 del digitale terrestre per seguire la telecronaca della partita.
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Appuntamento dalle 20:25 sul canale 550 del digitale terrestre
Alle 20:30 la nazionale under 21 di Matteo Cecchetti sfida al San Marino Stadium i pari età del Kosovo. Appuntamento in diretta sul canale 550 del digitale terrestre per seguire la telecronaca della partita.