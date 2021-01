Under 21: San Marino nel girone con la Germania

Sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei Under 21 del 2023 in Romania e Georgia. San Marino è stato inserito nel Gruppo B assieme a Germania, Polonia, Israele, Ungheria e Lettonia. Per i biancazzurrini del CT Fabrizio Costantini l'esordio a marzo 2021, la chiusura prevista per giugno 2022.





Si qualificano alla fase finale, oltre alle due nazioni ospitanti, le vincitrici dei 9 gironi e la migliore seconda (non considerando i risultati ottenuti con le squadre di sesta fascia). Le altre otto seconde si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per assegnare gli ultimi 4 posti rimanenti.