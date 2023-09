Under 21: San Marino - Norvegia 0-7 La Norvegia segna 4 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo. E altri 3 nel finale di partita.

I biancoazzurri chiedono, senza ottenerlo, un rigore per una spinta su Simone Santi. Dall’angolo successivo grande occasione per Zannoni, tutto solo davanti al portiere Sjoeng non riesce a batterlo. Scampato il pericolo, la Norvegia dilaga in soli 15 minuti con i gol di Schjelderup, doppietta per lui, Mannsverk e Hansen-Aaroen. Nella ripresa un ottimo Pietro Amici evita, con almeno cinque parate decisive, un passivo più ampio. Molto bravo il numero 1 biancoazzurro reattivo e sempre ben piazzato sulle conclusioni ravvicinate dei norvegesi. Nel finale arriva anche la tripletta personale di Andreas Schjelderup per il quinto gol dell’Under 21 norvegese. Il gol di Karlsbakk permette di chiudere il set. Ma non è ancora finita perché Eskil Edh fissa il punteggio sul 7- 0 per la selezione del CT Jalland. Punizione severa per l’under 21 sammarinese attesa dalla trasferta in Irlanda.

