UNDER 21 Under 21: San Marino sfida la Polonia Dopo il pari contro la Lettonia la squadra di Matteo Cecchetti torna in campo per l'ultimo impegno casalingo del biennio

L'under 21 torna in campo, l'under riparte da quel 0-0 contro la Lettonia di fine marzo. Punto di partenza, non di certo di arrivo per la squadra di Matteo Cecchetti, che ha ancora due partite prima di chiudere il biennio. Polonia e Israele, con la prima da affrontare domani al San Marino Stadium con diretta su San Marino RTV dalle 20:30, con l'obiettivo di continuare a fare bene.

Nel video l'intervista a Matteo Cecchetti, Ct Nazionale di calcio under 21

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: