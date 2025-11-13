UNDER 21 Under 21, San Marino si prepara ad affrontare la Spagna È il giorno di Spagna-San Marino Under 21, valido come match di qualificazione agli Europei di categoria. Si gioca alle 20.45, i biancazzurrini hanno effettuato la rifinitura all’Estadio “Anxo Carro” di Lugo

Senza pressione. È questo il monito che sta accompagnando la Nazionale Under 21 di San Marino, pronta a vivere una notte da sogno contro i pari età della Spagna. Se uscire dall’Estadio Anxo Carro di Lugo con un risultato positivo sa tanto di “mission impossible”, c’è comunque un grande obiettivo nella testa dei biancazzurrini e del CT Matteo Cecchetti. È quello di ben figurare al cospetto di una delle nazionali più forti di sempre. La Spagna, a livello di Under 21, è quella che ha conquistato più Europei di categoria - 5, gli stessi dell’Italia - e vuol tornare a primeggiare, con l’ultimo trionfo che risale al 2019 (edizione giocata proprio tra Italia e San Marino). Al momento le Furie Rosse comandano il raggruppamento con 9 punti, frutto di 3 vittorie su 3 contro Cipro, Kosovo e Finlandia. Tra i convocati del CT David Gordo ci sono gli “italiani” del Como Jacobo Ramon, Alex Valle ed Jesus Rodríguez oltre ad Iker Bravo dell’Udinese. Stelline di questa Under 21 - con Yamal, Cubarsì, Huijsen e altri già trapiantati e stabili nella Maggiore - sono l’ex Milan Alex Jiménez e l’attaccante del Real Madrid Gonzalo Garcia, che si è fatto notare nel Mondiale per Club giocato la scorsa estate. Rifinitura sotto la pioggia per Cecchetti e i suoi ragazzi, seduta utile per sciogliere gli ultimi di formazione. I “piccoli” sammarinesi a confronto dei “giganti” spagnoli, per regalarsi una serata da ricordare e raccontare. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

"C'è tanta emozione perché per me è la prima volta che gioco una partita del genere e soprattutto siamo carichissimi" - dice il difensore Bartolomeo Riggioni - "siamo tanto carichi, abbiamo già parlato prima e c'è tantissima carica. Sarà senza dubbio difficile, non ho mai giocato una partita del genere, ripeto, quindi non so neanche bene cosa aspettarmi, però come minimo c'è quello stimolo da parte di tutti di dare il 100% in più, dobbiamo dare almeno il 200% per giocare una partita del genere".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: