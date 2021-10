Under 21 sconfitta 3 a 0 in Polonia

La Nazionale Under 21 è stata sconfitta per 3 a 0 dalla Polonia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei. Ottimo primo tempo della Nazionale di Fabrizio Costantini che al ventinovesimo ha subito il gol Bogusz per il vantaggio dei polacchi. Nella ripresa le reti di Kaminski al 62esimo e Bejger al 66esimo, hanno fissato il punteggio sul definitivo 3 a 0.







L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da Lucca, nel secondo tempo al 47' il pareggio svedese con Prica.