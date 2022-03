EURO QUALIFIERS Under 21: senza paura contro i magiari Non cambierà l’assetto tattico già visto in Germania. 5-3-1-1 con i due attaccanti disposti in verticale.

Il Nandor Hidegkuti Stadion ospita l’incontro di calcio valevole per il settimo turno di qualificazione del campionato europeo di categoria. L’impianto dove disputa i propri incontri casalinghi l'MTK Budapest, seconda squadra di calcio più titolata d'Ungheria, dal 2018 al 2021 ha ospitato l'Honved Budapest. Oltre 5 mila posti a sedere, per la gara di giovedì si attendono circa 500 spettatori. Campo in erba naturale, la Nazionale Under 21 ha effettuato un’intensa rifinitura cercando di mantenere i ritmi partita.

Il CT Matteo Cecchetti al debutto alla guida della Nazionale Under 21 proseguirà con il modello tattico visto in Germania: 5-3-1-1 con gli attaccanti disposti in verticale. L’Ungheria ha 7 punti in classifica non ha più pretese di qualificazione ma resta pur sempre una Nazionale attrezzata e ben strutturata. Si gioca domani a Budapest alle 16.30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: