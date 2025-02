EURO 2027 Under 21: sono Romania e Kosovo le novità. Spagna, Finlandia e Cipro le avversarie già affrontate Severo sorteggio di Nyon per la Nazionale Under 21 di San Marino che debutterà in Finlandia il 4 settembre 2025 e chiuderà il biennio a Cipro il 6 ottobre 2026

Prima il calendario ufficiale con 5 sfide nel 2025 e 5 nel 2026. il 4 settembre la Nazionale di Matteo Cecchetti debutterà in Finlandia. Cinque giorni dopo al San Marino Stadium arriverà la Romania per la prima sfida in casalinga. Poco più di un mese e il 4 ottobre si volerà in Kosovo. A Novembre l'ultimo slot dell'anno corrente con doppio impegno: in Spagna il 14 e contro Cipro a Serravalle. Poi il ritorno con gli slot di marzo: 26 in casa con la Finlandia, il 31 la trasferta in Romania. Le due di settembre entrambe al San Marino Stadium: il 25 con il Kosovo e il 18 arriveranno sul Titano le "Furie Rosse". Si chiude il biennio il 6 ottobre 2026 a Cipro.

A livello di Under 21, non ci sono precedenti con Romania e Kosovo. I Titani torneranno ad affrontare la Spagna, testa di serie del sorteggio, dopo i precedenti del 2016 e del 2005. Nell’ottobre 2005 i biancazzurrini, guidati all’epoca dal commissario tecnico Sereno Uraldi, si tolsero anche lo sfizio di segnare una rete alle ‘Furie Rosse’ con Matteo Valli. Sono quattro anche i precedenti con la Finlandia: oltre alle tre sconfitte, da segnalare anche un validissimo 0-0 con gli scandinavi maturato nel 2014, era la Nazionale di Mirco Papini. Due i precedenti con Cipro. Sconfitta di misura nel 2012, con l’allora commissario tecnico Pierangelo Manzaroli, per 1-2 e con il gol dei Titani a firma Manuel Battistini. Il torneo continentale sarà ospitato congiuntamente da Albania e Serbia, entrambe qualificate di diritto alla fase finale.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: