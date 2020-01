Under 21: stage in ottica Lituania. Ancora Costantini in panchina?

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, allenatore Nazionale Under 21

Riparte l'attività della Nazionale Under 21. Un gruppo molto giovane, quello voluto dal CT Fabrizio Costantini per una serie di stage utili a saggiare le qualità dei giocatori classe 2001 e 2002 anche in vista dei prossimi bienni. Molti alla prima convocazione con l'Under 21 ma per Costantini le basi già ci sono.

Il futuro prossimo si chiama Lituania con la sesta giornata delle qualificazioni all'Europeo di categoria. L'obiettivo della partita del 27 marzo è provare a vendicare lo 0-3 del San Marino Stadium a giugno. Ci sarà Fabrizio Costantini in panchina? Le voci corrono e sono sempre più insistenti su un possibile approdo in Nazionale Maggiore. Il commissario tecnico, per il momento, risponde cosi.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, allenatore Nazionale Under 21