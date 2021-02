Under 21: subito la Germania per San Marino

Ufficializzato il calendario delle qualificazioni agli Europei under 21. La squadra di Fabrizio Costantini debutterà contro la Germania il 3 settembre al San Marino Stadium. Doppio impegno casalingo, considerata la sfida contro l'Ungheria del 7 settembre.

Doppia trasferta a ottobre, dove l’Under 21 giocherà con Lettonia e Polonia, prima di ricevere Israele in casa l’11 novembre. Cinque giorni più tardi, i Biancoazzurrini voleranno in Germania. La fase di qualificazione si completerà nella primavera del prossimo anno, con le sfide ad Ungheria (in trasferta, il 24 marzo) e Lettonia (a Serravalle, il 29 marzo). L’ultimo doppio impegno della campagna europei dei ragazzi di Costantini è fissato per la prima settimana di giugno 2023, con l’incontro casalingo con la Polonia (2 giugno) e la successiva trasferta in Israele del 7 giugno.

