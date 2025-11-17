UNDER 21 Under 21, sul Titano arriva Cipro. Casadei: "Giocare in casa può aiutarci" Alle 18 - in diretta su San Marino RTV - la Nazionale Under 21 affronterà i pari età di Cipro, nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Secondo impegno casalingo dopo la buona prestazione contro la Romania dello scorso settembre

La Nazionale Under 21 torna al San Marino Stadium, e lo fa per affrontare Cipro nel quinto match delle qualificazioni agli Europei di categoria. Sfida da seguire in diretta su San Marino RTV, dalle ore 18. Dopo le varie difficoltà riscontrate in trasferta – contro Finlandia, Kosovo e per ultima Spagna – i biancazzurrini vorranno ripartire dalla bella partita giocata lo scorso settembre contro la Romania proprio tra le mura amiche. Uno 0-2 in cui i ragazzi del CT Matteo Cecchetti sono rimasti largamente in partita, anche grazie alle straordinarie parate di Jacopo Casadei: "Ho molta speranza, penso che il fattore casa magari possa dare qualcosa in più non solo a me ma a tutta la squadra. Comunque giocare allo Stadium è un sogno di ogni bambino sanmarinese e vedere il pubblico di casa fare il tifo per noi, per la nostra Nazionale, può darci una bella spinta"

Cipro può rappresentare l'occasione giusta per ritrovare un gol che in gare ufficiali manca da oltre un anno – 10 settembre, contro la Turchia – e perché no un risultato positivo, l'ultimo nel 2022 contro la Lettonia (fatta eccezione per le due amichevoli contro Gibilterra a giugno '24). La selezione dell'isola è ancora a quota 0 punti nel girone – proprio come San Marino – e nessun gol fatto, a fronte di 14 subiti. Sarà comunque una partita molto complicata, ma la buona prestazione mostrata in Spagna lascia ben sperare.

"L'avversario non va sottovalutato, in campo internazionale bisogna fare così" - dice il portiere sammarinese - "ogni avversario è forte e dobbiamo preparare la partita in modo corretto. In questi ultimi giorni abbiamo preparato la partita e abbiamo analizzato bene Cipro, come gioca e ogni singolo aspetto di questa Nazionale. Siamo pronti e speranzosi di fare una bella gara".

