UNDER 21 Under 21, sul Titano arriva la Romania. Il CT Cecchetti: "Abbiamo imparato dagli errori" Martedì sera alle 20.30, al San Marino Stadium, torna in campo la Nazionale Under 21 dopo il pesante 7-0 in Finlandia. Avversario la Romania, fermata sullo 0-0 dal Kosovo nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Alto coefficiente di difficoltà per una giovanissima Under 21, che in Finlandia ha iniziato il nuovo biennio. Una “normale” inesperienza, un pizzico di emozione e qualche errore di troppo hanno inciso su un passivo pesante. Un 7-0 che i ragazzi del CT Matteo Cecchetti vogliono già provare a dimenticare e il calendario offre ai biancazzurrini l’occasione del pronto riscatto. Al San Marino Stadium - martedì sera alle 20.30 - arriva la Romania, fermata sullo 0-0 dal Kosovo nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria. "L'abbiamo preparata innanzitutto analizzando la sconfitta" - afferma Cecchetti - "facendo capire ai ragazzi che si erano un pochettino rammaricati per un passivo così pesante. L'abbiamo analizzata insieme e hanno capito che possiamo fare meglio da subito, quindi già dalla partita contro la Romania. Meglio in alcune fasi della partita, dove ci siamo abbiamo perso equilibrio. Quattro dei gol sono venuti che eravamo proiettati in fase offensiva. Dobbiamo difendere bene, attaccare bene, ma soprattutto mantenere l'equilibrio perché sappiamo che gli avversari saranno sempre di quel calibro lì"

Rispetto alla Finlandia escono dall’elenco dei convocati Zafferani e Valentini - infortunati nel match di Turku - Riggioni, a Malta con la Maggiore, oltre a Conti e Renzi. Dentro Domeniconi, Sammaritani, Montali, Riccardi e Della Balda. Tra i possibili titolari il centrocampista Marco Casadei, già presente nello scorso biennio. Cecchetti si affiderà a lui e alla “vecchia guardia” per partite certamente stimolanti, ma molto complicate da affrontare: "Abbiamo fatto una trasferta che ci ha insegnato tanto comunque a non commettere più questi errori. Martedì siamo pronti per fare questa prima sfida in casa e cercheremo di non commetterli più. Abbiamo fatto delle sedute video capendo cosa non andava bene, le cose giuste e siamo pronti per questa grande sfida dove daremo tutto. L'obiettivo è fare bella figura, e magari riuscire a fare gol".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: