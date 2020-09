EUROPEO UNDER 21 Under 21: tutto pronto per affrontare la Repubblica Ceca; tamponi tutti negativi Domani sera al San Marino Stadium ore 20.30 la Nazionale Under 21 di Fabrizio Costantini affronta la Repubblica Ceca in testa al gruppo 4 valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Diretta di San Marino RTV a partire dalle 20.25

Era il 14 novembre 2019 l'ultima partita giocata dalla Nazionale Under 21 di San Marino proprio in Repubblica Ceca. Risultato 6-0 per i testa di serie numero 1 del gruppo 4 valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria. Una Repubblica Ceca che arriverà a Serravalle sapendo di non poter regalare nulla considerando che la Grecia è ad un solo punto e che sarà la prossima avversaria della Nazionale di Costantini. Alle 12.30 sono arrivati i risultati dei tamponi fatti ieri da tutta la squadra, staff tecnico e dirigenti al seguito, tamponi tutti negativi e perlomeno con la rosa attualmente a disposizione del commissario tecnico, non sarà il Covid a fare la formazione. C'è da dire che Costantini ha già dovuto rinunciare, causa virus, ad un giocatore importante per il suo scacchiere ossia Filippo Fabbri. Il centrale difensivo del Cesena, si trova in quarantena proprio per un caso di positività all'interno della squadra bianconera, e non ha potuto rispondere alla convocazione. Costantini ritrova la sua squadra dopo 6 mesi e le incognite sono molteplici. Occorrerà capire a che punto è lo stato atletico dei ragazzi fermi da così tanto tempo, difficile pensare ad un'amalgama ottimale per i nuovi innesti che verranno gettati nella mischia in queste ultime 5 sfide che mancano a completare il girone eliminatorio. Uno dei principali indiziati è l'attaccante Piscaglia classe 2002 in ballottaggio per una maglia da titolare con Pancotti già per domani sera. La Nazionale si schiererà con il 4-1-4-1. Ci sarà Marcello Mularoni rimasto in Under.



