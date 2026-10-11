NAZIONALI Under 21, un biennio in crescita ma senza goal per San Marino La Nazionale di Cecchetti parte male (e accusa le prime gare di ogni sosta), ma si trasforma nel finale. Con Kosovo e Cipro le migliori gare

Dire che si siano viste diverse cose buone e una chiusura in crescendo, in un periodo in cui non ci sono stati risultati positivi e si è segnato un solo goal - per altro in amichevole -, può sembrare un controsenso, eppure è così. Il finale del terzo biennio targato Matteo Cecchetti, il secondo completo, ha mostrato una delle Nazionali sammarinesi Under 21 più coraggiose da diverso tempo a questa parte. Vero, il modulo è rimasto lo stesso, il 5-3-2, ma non è semplice esulare da tale impostazione, tenendo conto della caratura delle avversarie incontrate e del fatto che spesso i biancazzurrini giochino sotto età, anche di cinque anni, rispetto a calciatori che a volte disputano la Champions League, però i titani visti nella seconda parte del biennio sono parsi in diverse gare trasformati rispetto alla prima metà.

L'inizio era stato complesso e soprattutto in Kosovo e in Finlandia la squadra era stata molto lontana da ciò che il ct avrebbe voluto. Resta sempre l'ostacolo della prima gara di ciascuna sosta, in cui le difficoltà sono fisiologiche, ma che si sono evidenziate costantemente e pesantemente fino alla pausa del marzo 2026, con la doppia batosta subita dalla Finlandia e quella ricevuta dal Kosovo. Complesso valutare le gare contro la Spagna, che per serbatoio e qualità dei giocatori potrebbe giocarsela con diverse Nazionali maggiori, eppure è proprio con gli iberici che San Marino ha cominciato a tirare fuori degli spunti interessanti, al cambio di anno.

Il meglio si è visto nelle ultime tre gare, alla ripartenza della stagione e al debutto della sosta lunga di settembre, apprezzata dal ct e che per il momento si è rivelata utile per cementare di più il gruppo. Contro il Kosovo, San Marino ha giocato un eccellente primo tempo, contro una Spagna infuriata per la sconfitta con la Finlandia e desiderosa di sfoderare il pallottoliere, i biancazzurrini non si sono disuniti, nonostante il pesante passivo, e hanno calciato ben sette volte in porta, contro Cipro di occasioni ne sono arrivate comunque. Vero, di goal non se ne sono visti - merito anche dei portieri avversari -, ma rispetto alle prime gare la crescita nella produzione di opportunità da rete e nella voglia di giocare la palla si è vista, eccome. Il percorso sembra tracciato, servirà soprattutto lavorare sul cinismo sotto porta e che i giocatori che proseguiranno con l'Under 21 nel prossimo biennio portino con sé quanto di buono maturato in quello appena concluso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: