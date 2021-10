UNDER 21 Under 21: un gol per tempo e la Lettonia batte San Marino 2-0 Per la Lettonia arrivano i primi 3 punti nel gruppo B

Prima trasferta di questo nuovo biennio per la Nazionale di Fabrizio Costantini, teatro lo Skonto Stadium di Riga all'interno del quale la Nazionale Maggiore conquistò uno storico pareggio con il gol di Nicola Albani. Uldrikis in apertura fa correre subito un brivido a Colombo bravo ad allungare sulla traversa il tiro cross. Lettonia in pressione Verslavans conclude nel cuore dell'area, Filippo Santi si sostituisce a Colombo e respinge in angolo. I Lettoni sfondano spesso a sinistra, sul cross di Birka, Colombo si allunga per liberare l'area. Lettonia in campo aperto, Daskevics con il sinistro, Colombo in due tempi. Insistono i padroni di casa, sul taglio centrale il colpo di tesa di Bocs non crea troppe apprensioni.

[Banner_Google_ADS]



Dominio Lettone e i frutti degli sforzi vengono raccolti paradossalmente con una palla gestita male da San Marino in zona d'attacco, fulminea ripartenza con due passaggi e sfera per Bocs, controllo con il destro, conclusione di sinistro e la Lettonia sblocca il risultato a metà primo tempo. Tra tre difensori riesce a passare Daskevics, il destro non è il suo miglior piede. Il numero 10 è uno dei migliori dal punto di vista tecnico. Samuel Pancotti, ottima la sua partita, parte da destra, si accentra e fa partire un sinistro fiondato, che non si abbassa abbastanza per fare male ad Orols. Un vero peccato sarebbero bastati pochi centimetri. Il tempo si chiude con una doppia possibilità per i padroni di casa, prima Korotkovs poi Lusins non trovano il raddoppio da pochi metri. Nella ripresa San Marino mantiene a lungo il possesso palla, la Lettonia si abbassa molto ma non rischia nulla, poi va a mettere in archivio l'incontro con il raddoppio sempre in velocità con il destro di Lusins. Prima del triplice Ciacci impegna Orols, ma senza incidere. Terza sconfitta consecutiva nel Girone B per San Marino senza trovare la via del gol. Allo stadio Skonto di Riga, Lettonia batte San Marino 2-0

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: