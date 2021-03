Ungheria-Polonia per un posto da vice Inghilterra, Albania a caccia di punti ad Andorra

Si apre senza derby azzurri il Gruppo I, cosa curiosa visto che su sei squadre tre hanno il CT italiano. L'incrocio più interessante è senza dubbio quello di Budapest, nel quale c'è in palio il ruolo, almeno momentaneo, di vice Inghilterra: la Polonia, sulla carta seconda forza del girone, va dall'Ungheria, l'outsider coi playoff nel mirino. E qui, per il CT magiaro Marco Rossi sarà quasi derby azzurro con Paulo Sousa, portoghese ma con un passato in Serie A prima da giocatore e poi da allenatore. L'ex tecnico della Fiorentina è all'esordio alla guida di Lewandowski e compagni, formazione in crescita e che da Euro2016 in poi non ha mai mancato un grande torneo. E proprio Euro2016 aveva visto il ritorno in una fase finale dell'Ungheria, fuori da tutto da trent'anni esatti. Poi il mancato accesso al Mondiale russo, l'arrivo di Rossi – già campione nazionale con la Honved – e seconda qualificazione europea di fila, grazie agli spareggi di novembre. In una gara cruciale per ribaltare i giochi di forza nel girone sarà però senza Szoboszlai, centrocampista del Lipsia e stella della squadra. Comincia con una teoricamente comoda trasferta ad Andorra invece il cammino dell'Albania. Che ha toccato l'apice con la qualificazione a Euro2016 – la prima assoluta in una fase finale - ma che poi non è più riuscita a ripetersi. In compenso, con l'arrivo in panchina di Edy Reja è arrivata la promozione in Lega B di Nations League.