UNDER 21 Ungheria - San Marino: 4 a 0 Infortunati Colonna, nel riscaldamento, e De Angelis dopo mezz'ora, dentro il terzo portiere Achille Terenzi

Partita subito in salita per la squadra di Matteo Cecchetti. Al quinto minuto la sblocca Nemeth che raddoppia al 14esimo. Ad un minuto dal riposo, il tris firmato da Lyinbor. Meglio nella ripresa dove arriva il gol di Major per il definitivo 4 a 0

Seguiranno aggiornamenti

