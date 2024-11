Valentini: "Ognuno di noi viene valorizzato dal mister". Nanni: "Questa vittoria la condividiamo con tutta la Repubblica"

Nel video le interviste a Giacomo Valentini (difensore San Marino) e Nicola Nanni (attaccante San Marino)

"Avevamo davvero tanta energia, volevamo vincere. - dichiara Giacomo Valentini, difensore San Marino - Abbiamo preso quel gol ma nell'intervallo ci siamo ulteriormente ricaricati. Sapevamo che ci bastava davvero poco per risolverla e così è stato. Il mister dà fiducia a tutti, e lo voglio ringraziare anche per questo, ma siamo un gruppo veramente bello e siamo pronti a tutto."

"Questa serata mi rimarrà impressa per sempre, è una delle giornate più belle a livello sportivo della mia vita, ma penso anche per la Federazione. - commenta Nicola Nanni, attaccante San Marino - È un riconoscimento che vogliamo condividere con tutto il paese. È un percorso che è partito da lontano secondo me. Va ringraziato chi c'è stato prima di noi, che abbiamo sentito vicino anche durante questo percorso, e vogliamo condividere con tutti, perché è una gioia che non abbiamo mai provato. Ci siamo aggrappati ai nostri concetti, era una cosa fondamentale. Oggi siamo andati sotto con un eurogol, potevamo farlo prima noi. Le partite si decidono sugli episodi, ma ti ripeto che siamo passati facendo questi risultati tramite i nostri concetti: il giocare la palla, andando a prenderli alti. Oltre alla vittoria ci devono rimanere per il futuro per alzare ulteriormente l'asticella."

