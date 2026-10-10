Van Nek: "Gol importante per la squadra e per me". Casadei: "C'è rammarico, spero sia la svolta"

Il Tre Fiori batte il San Giovanni grazie al primo gol sammarinese di Joas Van Nek: "Sono contento di aver segnato, perché era tanto tempo che non facevo gol, l'unica volta che c'ero riuscito era stato in amichevole. È il mio primo gol col Tre Fiori, un gol importante per la squadra e per me. Sono contento di averlo potuto condividere con mio padre poco fa, e anche i mie nonni stavano guardando, quindi sono contento di aver segnato".

"Abbiamo provato a fare la nostra partita e purtroppo è stata così - dice Alessandro Casadei, portiere del San Giovanni - stava quasi per arrivare a questo punto e sarebbe stato un punto importante contro una delle più forti del campionato. Sì, ci speravamo, ci abbiamo creduto fino all'ultimo, ci abbiamo provato. C'è un po' di rammarico, ovviamente ancora non ho parlato con la squadra ma penso che sia l'idea di tutti. Speriamo che questo abbia segnato un po' il nostro cambio di campionato".







