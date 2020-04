VAR a San Marino ancora difficile Anche nei piccoli Paesi è stata impiegata la "moviola in campo". Abbiamo chiesto al responsabile degli arbitri Stefano Podeschi se in futuro potrebbe essere usata nelle finali.

E' stata di certo una delle rivoluzione tecnologiche in ambito sportivo che ha caratterizzato le ultime stagione. La VAR è ormai parte integrante nei massimi campionati nazionali e nelle competizioni internazionali. Anche le piccole federazioni stanno iniziando a prendere in considerazione l'introduzione di nuove tecnologie. Tra queste c'è Malta. San Marino dal canto sua resta al passo con i tempi. Con il responsabile degli arbitri Stefano Podeschi abbiamo provato a capire se almeno per le finali nazionali si potrà pensare in futuro all'introduzione della VAR.



