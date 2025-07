CONFERENCE LEAGUE Vardar-La Fiorita, Ceci: "Bene il primo tempo, è mancata pulizia tecnica. Nel secondo hanno meritato" Il tecnico sammarinese: "La qualificazione è compromessa, però noi ci proviamo"

Nel post-partita le parole del tecnico gialloblu, Stefano Ceci: "Nel primo tempo certamente abbiamo fatto una buona partita, che però poteva essere anche migliore se avessimo avuto un pochino più di pulizia tecnica in certi momenti, quindi piuttosto che magari arrivarci quattro volte avremmo avuto la possibilità con questa qualità qua, riuscendo ad essere un po' più puliti, di arrivare otto. Però fondamentalmente una buona fase difensiva, credo abbiamo rischiato in una o due situazioni, dove è stato bravo Zavoli. Nel secondo tempo è successo quello che purtroppo succede spesso, mi è capitato spesso all'inizio della ripresa di mollare un attimo dal punto di vista emotivo e un paio di errori ci sono costati questi due gol che poi hanno condizionato la partita, nel secondo tempo hanno meritato il risultato sicuramente".

Vardar che ha mostrato tutte le sue qualità, però adesso c'è una partita di ritorno da giocare, come dovrà interpretarla La Fiorita? "Certamente onorando la partita, è chiaro che la qualificazione è compromessa o è fortemente compromessa, però noi proviamo, ma soprattutto per il nostro cammino, il nostro futuro, abbiamo bisogno di queste partite qui per rimanere sempre comunque sul pezzo".

