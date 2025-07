Vardar-La Fiorita, Zavoli: "Ho fatto quello che dovevo fare". Guidi: "Peccato per quell'occasione..."

Migliore in campo, in casa La Fiorita, il portiere Matteo Zavoli, autore di almeno quattro parate decisive: "Primo tempo abbiamo fatto molto bene, ancora avevamo gamba, abbiamo preso le misure. Io ho fatto quello che potevo fare, alcune cose le ho fatte bene, altre meno, ma questo vale per tutti i miei compagni"

Siete mancati sugli episodi nella ripresa, un gol è arrivato subito a freddo, poi due nel giro di due minuti... "Penso che in queste partite i dettagli fanno la differenza. Forse sui primi due gol ci siamo stati anche un po' sfortunati, ci sono state due deviazioni. Poi alla fine nel complesso incidono sulla partita"

C'era la possibilità di riaprire la partita, te hai fatto tutto bene, è stato forse fin troppo bravo il portiere? "Sì, ho avuto un'occasione sul 3-0 dove ho fatto il massimo, il portiere è stato bravo a uscire nei tempi giusti" - ammette l'attaccante gialloblu Tommaso Guidi - "Secondo me è un risultato non bugiardo, ma sicuramente meritavamo di più e potevamo fare di più. Sono stati bravi a prendere i nostri punti deboli e renderli i loro punti forti".