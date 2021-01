NAZIONALE Varrella: "Contento per Benedettini al Cesena e per la ripresa del Campionato Sammarinese"

A margine degli allenamenti della Nazionale Sammarinese, in vista delle qualificazioni ai mondiali del 2022, il Commissario tecnico Franco Varrella ha espresso soddisfazione per Elia Benedettini al Cesena e per la ripresa del campionato Sammarinese. "Spero si possano giocare almeno 3 o 4 giornate, prima degli impegni della Nazionale.

