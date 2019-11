Varrella: "Contro la Russia mi aspetto una partita intelligente da parte nostra"

Nel servizio l'ntervista al CT Franco Varrella

La Russia torna a San Marino a distanza di 24 anni, l'ultima volta nel 1995, 7-0 per gli ospiti. Quella di domani sera sarà dunque la quarta sfida tra le due Nazionali. In conferenza stampa i giornalisti russi hanno parlato di Dzyuba, l'attaccante della Russia ha segnato 4 reti all'andata ed è attualmente il capocannoniere del girone davanti a Lukaku. Da valutare le condizioni di Nicola Nanni. Il ct sammarinese Franco Varrella ha ricorda come all'andata abbia un po' umiliato San Marino che fino al 90' continuava a spingere sorretta dal proprio pubblico. "Quella di domani, è una partita per verificare le nostre abilità"