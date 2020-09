NAZIONALE Varrella convoca 29 giocatori. Tra le novità il ritorno di Bonini e la prima assoluta per Nanni Il C.T ha convocato 29 giocatori per la seduta di allenamento di mercoledi 23 settembre in vista dei nuovi impegni internazionali

La Nazionale sammarinese diretta da Franco Varrella tornerà a lavorare in vista delle sfide internazionali di ottobre: il 7 trasferta per l'amichevole con la Slovenia, poi il 13 gara ufficiale di Nations League con il Liechtenstein. Mercoledi, i 29 convocati dal C.T si dovranno presentare a Serravalle B a partire dalle 18.30 per la seduta si allenamento.Tra le novità, il ritorno in Nazionale di Giovanni Bonini difensore classe 86 del Tre Fiori, e la prima convocazione in Nazionale per il centrocampista della Folgore Luca Nanni classe 1995

Convocati



Manuel Battistini (Difensore)

Michael Battistini (Centrocampista)

Simone Benedettini (Portiere)

Marco Bernardi (Attaccante)

Giovanni Bonini (Difensore)

Cristian Brolli (Difensore)

Luca Ceccaroli (Centrocampista)

Michele Cevoli (Difensore)

Giacomo Conti (Difensore)

Alessandro D'Addario (Difensore)

Mattia Giardi (Centrocampista)

Alessandro Golinucci (Centrocampista)

Enrico Golinucci (Centrocampista)



Andrea Grandoni (Difensore)

Josè Hirsh (Attaccante)

Lorenzo Lunadei (Centrocampista)

Marcello Mularoni (Centrocampista)

Luca Nanni ( Centrocampista)

Nicola Nanni (Attaccante)

Mirko Palazzi (Difensore)

Carlos Dante Rossi (Difensore)

Davide Simoncini (Difensore)

Mattia Stefanelli (Attaccante)

Alex Stimac (Portiere)

Fabio Ramon Tomassini (Centrocampista)

Luca Tosi (Centrocampista)

Matteo Vitaioli (Attaccante)

Matteo Zavoli (Portiere)

Kevin Zonzini (Centrocampista)

















