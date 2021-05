NAZIONALE Varrella fissa l'obiettivo: "Dentro la partita per misurare quanto siamo cresciuti" Diretta tv su Rai 1 a partire dalle 20,45

Sarà anche provvisoria in attesa che il Sant'Elia torni ad essere lo stadio di Cagliari, ma la Sardegna Arena ha pur fatto la serie A. E nella sua pancia Franco Varrella e Dante Rossi incontrano i giornalisti italiani. E' il prologo all'allenamento che dovrà chiarire gli ultimi dubbi al CT, lui che a far da comparsa alla recita azzurra non ci tiene neanche un po'. Mancini farà tutti gli esperimenti del caso, anche Cragno in porta per dovere di ospitalità verso il club, ma affrontare l'Italia prima di un Europeo vuol dire essere riconosciuti come sparring partner attendibili. Un test al quale chiedere risposte serie in un momento in cui gli azzurri preparano la massima competizione continentale e non ci sarebbe tempo per la diplomazia, la politica, nemmeno per l'amicizia. E dunque sarà partita vera, contenere e ripartire. L'obiettivo non è quello di finire in piedi, non è più così.

