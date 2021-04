QUALIFICAZIONI QATAR 2022 Varrella “la Federazione deve preoccuparsi anche di costruire qualcosa di più” Franco Varrella manda un messaggio alla Federcalcio dopo la gara persa con l'Albania per 0-2. Nel dopo partita anche uno dei migliori in campo: Davide Simoncini

Il CT Franco Varrella nel complesso si dichiara soddisfatto della gara della sua Nazionale anche se stigmatizza il primo gol preso: “ certi gol – dichiara- non li prendono neanche in categorie più basse”. Poi torna sul concetto espresso nei confronti di Marcello Mularoni – ieri sera uno dei migliori-. “Qualcuno ha voglia di discutere – attacca Varrella-, quattro giorni fa avevo presentato un piano alla FSGC dicendo che non possiamo avere giocatori come Mularoni. Sono quei giocatori che vanno costruiti fisicamente per essere più adatti al tipo di manifestazioni che andiamo ad affrontare. Per questo mi è venuto di dire “da ridere”. Mularoni – continua il CT- è stato il mio obiettivo finale nel pensare che la Federazione deve pensare anche di preoccuparsi di costruire qualcosa di più” .

Nel dopo partita ha parlato anche il capitano Davide Simoncini che rientrava dopo aver saltato per squalifica due partite, dimostrando di essere importante per questa Nazionale. “Abbiamo giocato tre partite in una settimana – ha detto Simoncini- e credo che anche con l'Albania siamo stati all'altezza. Peccato per il solito calo di energie e per i due gol presi da palla inattiva, purtroppo anche per noi il trittico era una novità, e dovremo lavorare molto su questo”.

Nel video le interviste a Franco Varrella e Davide Simoncini

