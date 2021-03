QUALIFICAZIONI QATAR 2022 Varrella: "Loro volano e noi cercheremo di svolazzare" Con questa frase ad effetto il C.T della Nazionale sammarinese spiega, al microfono di Riccardo Marchetti, la differenza tra la Premier entrata nelle fasi finali e il campionato sammarinese appena ripartito

E' un Franco Varrella come al solito pittoresco quello che spiega al microfono di Riccardo Marchetti le difficoltà che incontrerà la Nazionale sammarinese a Wembley contro l'Inghilterra. Varrella, oltre alla netta differenza che c'è tra una Nazionale Top Ten d'Europa e una piccola Nazionale come San Marino, il C.T sottolinea la differenza del momento attuale. Da una parte il campionato inglese, la Premier League in pieno svolgimento giunta alla sua fase finale con tutti i nazionali al top della forma. Dall'altra parte un campionato sammarinese appena ripartito e con i Nazionali che ovviamente, secondo Varrella, non possono essere al 100%. "Questo però -prosegue il ct - non ci impedirà di mettercela tutta e fare una partita gagliarda".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: