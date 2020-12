NAZIONALE Varrella ne convoca 27 per gli allenamenti di inizio gennaio

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Franco Varrella, ha convocato 27 giocatori per una serie di quattro allenamenti nella prima metà di gennaio. Le novità sono rappresentate dai giocatori che sono “usciti” dall'Under 21 per far parte della Maggiore ovvero Giacomo Conti, Filippo Quaranta e Jacopo Raschi. Il primo impegno ufficiale è datato 25 marzo con la trasferta a Wembley contro l'Inghilterra per le qualificazioni al Mondiale 2022.



Questa la lista di tutti i convocati:



Manuel Battistini – Michael Battistini – Elia Benedettini – Simone Benedettini – Marco Bernardi – Cristian Brolli – Luca Ceccaroli – Michele Cevoli – Giacomo Conti – Alessandro D'Addario – Alessandro Golinucci – Enrico Golinucci – Andrea Grandoni – Josè Adolfo Hirsch – Lorenzo Lunadei – Marcello Mularoni – Luca Nanni – Filippo Quaranta – Jacopo Raschi – Dante Carlos Rossi – Davide Simoncini – Alex Stimac – Fabio Ramon Tomassini – Matteo Vitaioli – Tommaso Zafferani – Matteo Zavoli – Kevin Zonzini



