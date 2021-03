Varrella: “Non è simpatico dirlo, ma se guardo il fisico di Mularoni al cospetto degli avversari mi viene da ridere”

Sentiamo Franco Varrella

E' riuscito in un paio di minuti ad attirare tutte le attenzioni su di se. Forse per tenere lontani i suoi ragazzi dalla pressioni della terza sfida internazionale in una settimana. Chi ha voluto e confermato Franco Varrella ne conosce perfettamente pregi e difetti. Le sue interviste non sono mai banali: esempi, metafore, fanno ampiamente parte del suo bagaglio linguistico. La sua scelta stilistica spesso volontaria origina sensazioni di paradosso e crea ovviamente effetti immediati. La bacchettata a Davide Simoncini che questa sera ritroverà il posto, non era scontata e sa tanto di ultimatum, meno la nomination di Marcello Mularoni .









Franco Varrella da questo punto di vista è in buona compagnia: Antonio Conte riuscì in un colpo solo a chiamare in causa due suoi giocatori: "A parte Godin – disse il 6 novembre 2019- nessuno ha vinto niente. A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo?” L'augurio è che l'ottimo Marcello Mularoni scoperto e spesso in campo con Varrella, con tutti i paragoni del caso, possa reagire alle stimolanti parole del suo CT esattamente come i due interisti. C'è anche una partita molto importante questa sera: San Marino – Albania. Varrella contro Reja e così come fece Marco Rossi anche il CT dell'Albania ha riempito di complimenti San Marino e il suo Commissario Tecnico. Turn Over per Edy Reja in porta gioca Strakosha e non Berisha, ma ci saranno anche altre novità. Come detto nella Nazionale sammarinese torna il centrale Davide Simoncini dall'inizio. Si gioca al San Marino Stadium a porte chiuse.

Diretta su San Marino RTV Sport canale 93 del Digitale Terreste. Dopo la partita sullo stesso canale commenti e interviste dallo spogliatoio dello stadio di Serravalle.